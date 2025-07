Cimitero di Poggio di Bretta arriva l’ok per il progetto

Il cimitero di Poggio di Bretta si prepara a una significativa riqualificazione, grazie all’approvazione del progetto di sistemazione del muro di cinta con fondi sisma. Questa iniziativa rappresenta un passo importante per la tutela e il miglioramento di un luogo fondamentale per la comunità. Come sottolineato dal sindaco Marco Fioravanti, “Abbiamo da subito impegnato tutte le risorse necessarie affinché venissero...”, dimostrando l’impegno dell’amministrazione nel preservare il patrimonio locale.

L’amministrazione comunale ha dato il via libera al progetto di fattibilità tecnico-economica per la sistemazione del muro di cinta del cimitero di Poggio di Bretta, che avverrà attraverso fondi sisma. "I cimiteri hanno dovuto fare i conti con numerose problematiche a seguito del terremoto – spiega il sindaco Marco Fioravanti – e sappiamo quanto questi luoghi siano importanti per la comunità. Ci siamo da subito impegnati affinché venissero risolte le criticità come quelle riscontrate a Poggio di Bretta, dove si procederà con un lavoro importante". Il terremoto aveva causato lesioni e cedimenti nel cimitero della frazione e, dopo una serie di verifiche e sopralluoghi, è risultata evidente la necessità di intervenire sul muro di cinta in modo più consistente di quanto ipotizzato all’inizio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cimitero di Poggio di Bretta, arriva l’ok per il progetto

In questa notizia si parla di: bretta - poggio - cimitero - progetto

Via libera al progetto per la sistemazione del muro di cinta del #cimitero di Poggio di Bretta Vai su Facebook

Cimitero di Poggio di Bretta, arriva l’ok per il progetto; Interventi in corso e nuovi progetti in arrivo per l'edilizia cimiteriale ad Ascoli; Cimitero di Ascoli, pronti 600 mila euro per nuovi interventi. Lavori anche nelle frazioni.

Cimitero di Poggio di Bretta, arriva l’ok per il progetto - economica per la sistemazione del muro di cinta del cimitero di Poggio di Bretta, che avverrà attraverso fondi sisma ... Riporta ilrestodelcarlino.it

Via libera al progetto per la sistemazione del muro di cinta del cimitero di Poggio di Bretta - L’Amministrazione comunale ha dato il via libera al progetto di fattibilità tecnico- Lo riporta picenonews24.it