Il sindaco dice no | Piano inadeguato per la nostra città

... vuole garantire che il progetto rispecchi davvero le esigenze e le aspettative dei cittadini. Con chiarezza e determinazione, il sindaco ribadisce l’importanza di trovare soluzioni innovative e condivise, affinché la riqualificazione dell’ex Dell’Orto diventi un esempio di buon governo e partecipazione. Solo così potremo costruire insieme una città più vivibile, moderna e sostenibile.

"Voglio essere sincero con voi: se fosse questo il progetto finale, non lo voterei. Non dobbiamo accettarlo a tutti i costi, io ritengo che la proposta avanzata dal privato non sia una soluzione adeguata per le necessità della città". Il sindaco Alberto Rossi ha fatto sentire la sua voce in Consiglio comunale quando è stato sollevato il tema della riqualificazione dell’ex Dell’Orto. È di primaria importanza per la città. Rossi ne è consapevole e ha rivolto un appello a tutti i consiglieri, dialogando in serenità a cuore aperto, così come hanno fatto tutti gli esponenti dei vari partiti che lo hanno preceduto: "Così come ci siamo uniti per le vicende dell’ospedale, così chiedo di farlo ora. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it