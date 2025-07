Non solo Idf a Gaza contro Hamas c’è Abu Shabab

La crisi a Gaza si infittisce tra operazioni militari e iniziative umanitarie: non solo l'IDF contro Hamas, ma anche il ruolo di Abu Shabab emerge con forza. Mentre si riaccendono le discussioni sul piano di evacuazione civile, dettagli inediti di un progetto promosso da Trump tornano prepotentemente alla ribalta. È il momento di capire come queste strategie possano influire sul fragile equilibrio nella regione, in un contesto segnato da tensioni e speranze di pace.

Riemerge il piano di evacuazione della popolazione civile da Gaza. In queste ore si apprendono i dettagli inediti del progetto promosso da Trump a febbraio, in occasione della visita del primo ministro israeliano Netanyahu a Washington. Spetta a Israel Katz, ministro della Difesa israeliano, annunciare pubblicamente la creazione di una immensa "città umanitaria", che dovrà

Israele protegge l’ISIS a Gaza: il caso di Yasser Abu Shabab - Nel cuore della crisi umanitaria a Gaza, il nome di Yasser Abu Shabab risuona come un campanello d'allarme.

Michele Giorgio, Il «sì» di Hamas apre alla tregua a Gaza. L’incognita di Israele, Il Manifesto, 5 luglio 2025 DOMANI SMETTO Il gruppo islamista ha dato parere favorevole alla proposta del Qatar. Stasera tocca a Netanyahu e al gabinetto di sicurezza. Hamas Vai su Facebook

A Doha il ritiro dell'Idf principale punto di attrito tra Israele e Hamas - Israele presenterà domani una nuova mappa per il dispiegamento di forze Idf per il ritiro da Gaza; Guerra in Medio Oriente, le notizie del 6 luglio 2025 | Wsj: “Sceicchi di Hebron contrari alla soluzione a due Stati”. Raid a Gaza: 80 morti; Nuovi attacchi a Gaza City. Trump: “Ok di Israele a tregua di 60 giorni”. Hamas: “Pronti all'accordo, ma serve la fine della guerra”.

Gaza. Abu Shabab e la fragile alchimia israeliana - Nella polveriera della Striscia di Gaza, dove da mesi la furia delle bombe si mescola con la fame e la disperazione, ogni movimento, ogni alleanza, ogni scelta strategica rischia di diventare un boome ... Da notiziegeopolitiche.net

Gaza, Netanyahu alla Casa Bianca per incontrare Trump. Ripresi negoziati Israele-Hamas a Doha: focus su aiuti e ritiro Idf - Netanyahu ha candidato Trump al premio Nobel per la pace, ha annunciato lo stesso premier israeliano durante una cena col presidente americano alla Casa Bianca. Si legge su ilmessaggero.it