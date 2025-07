consenso in calo il centrosinistra difende lepore

A due anni dalle imminenti Comunali, il gradimento per il sindaco Lepore si riduce drasticamente, scivolando dalla 37ª alla 58ª posizione nella 'Governance Poll 2025' de Il Sole 24 Ore. Il calo di consenso, alimentato da controversie sui cantieri del tram e altre criticità, mette in discussione il futuro politico del centrosinistra, mentre il centrodestra gongola. Ma, nonostante le sfide, Lepore e i suoi rimangono determinati a difendere la propria visione, pronti a rispondere alle critiche e a riconquistare la fiducia dei cittadini.

Il centrodestra gongola, il centrosinistra fa quadrato. A due anni dalle prossime Comunali per le quali si è già detto pronto al bis, il sindaco Matteo Lepore perde consensi, come 'testato' dalla classifica ' Governance Poll 2025 ' de Il Sole 24 Ore. Un gradimento in calo, considerando che dalla 37esima posizione precipita alla 58esima. Colpa di una serie di fattori, cantieri del tram in primis, liquidati da destra come "scelte scellerate". Ma, come ci ricorda la saggezza giapponese di Haruki Murakami, "la realtà cambia dall'angolo da cui la osservi". E, infatti, Pier Ferdinando Casini, senatore eletto nelle fila del Pd, via Facebook ribalta la prospettiva: "La politica è bella perché è varia ed è bella anche per le sue diverse interpretazioni.