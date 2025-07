Pompiere salva ragazzo nel laghetto

In un pomeriggio apparentemente tranquillo a Giussano, un giovane stava affrontando il peggiore dei momenti, sul punto di perdere la vita nel laghetto di via Viganò. La sua lotta contro l'ipotermia sembrava senza speranza, finché un eroe inaspettato, un pompiere fuori servizio, si è lanciato con coraggio per salvarlo. La sua tempestiva azione ha evitato una tragedia, dimostrando che il coraggio e la solidarietà possono fare la differenza. Sul...

Voleva farla finita, era immerso in acqua già in stato di ipotermia finché un angelo vestito con i panni di un pompiere fuori servizio non è riuscito ad avvicinarlo e a metterlo in salvo. Nel pomeriggio di lunedì, intorno alle 16, si è svolta una delicatissima operazione di soccorso a una persona immersa nelle acque del laghetto Giussano, in via Viganò, dove un ragazzo di circa vent’anni è stato trovato immerso fino al collo nell’acqua. Sul posto è sopraggiunta immediatamente una squadra del Comando dei vigili del fuoco di Monza e Brianza, che si è unita ai carabinieri e al personale sanitario inviato con un’ambulanza da Areu, l’Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pompiere salva ragazzo nel laghetto

