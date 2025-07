Morbillo in Italia una minaccia evitabile che invece ritorna

Il morbillo in Italia rappresenta ancora una minaccia evitabile che, sorprendentemente, si ripresenta. Come è possibile che ci ammaliamo ancora di questa malattia? La risposta risiede in un complesso intreccio di scelte politiche, culturali e individuali. Questo virus altamente contagioso, capace di infettare fino a 18 persone da un solo soggetto, evidenzia la necessità di un impegno collettivo per la prevenzione, perché la protezione di tutti parte dalla consapevolezza.

La domanda è inevitabile: com'è possibile che ci ammaliamo ancora di morbillo? La risposta, come spesso accade, è un mix di scelte politiche, culturali e individuali. Il morbillo è una malattia esantematica causata da un virus della famiglia " Paramyxoviridae ", ad alta trasmissibilità – e quando dico " altissima " intendo che un singolo individuo infetto può contagiarne fino a 18. Siamo ben oltre il tasso R0 di molte altre infezioni respiratorie. Il virus si diffonde per via aerea, resta sospeso nell'aria per ore e trova terreno fertile in ambienti chiusi e affollati, quali scuole, palestre e trasporti pubblici.

