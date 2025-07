Lino Banfi torna sulle scene a 89 anni | I medici mi dicono che ho la memoria di un 40enne

Lino Banfi, icona del sorriso italiano, torna a farci ridere e riflettere a 89 anni, dimostrando che la passione e la vitalità non hanno età. Al Todi Festival il 7 settembre, in uno spettacolo intitolato "Passaggi a livello", insieme a Pino Strabioli, ci inviterà a esplorare i momenti di transizione nella vita. Per lui, anche le barriere più dure si possono superare — e la scena è ancora tutta sua.

Lino Banfi torna sulle scene con una conversazionespettacolo. Succederà al Todi Festival il 7 settembre. Con lui sul palco ci sarà Pino Strabioli. Il titolo è Passaggi a livello. E lui lo spiega in un’intervista al Corriere della Sera: «I passaggi a livello? Sono quelli che agli uomini, a una certa età, non si alzano più. Prima erano orgogliosi delle sbarre che si alzavano: le lucidavano, le lustravano, le tenevano in perfetta forma, ma poi resta solo la nostalgia dei bei tempi andati». Banfi compie oggi, 9 luglio, 89 anni: «Sì, ma sono stato registrato all’anagrafe l’11 luglio. Forse perché le levatrici volevano ringiovanirmi di due giorni. 🔗 Leggi su Open.online

