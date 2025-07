Veneto | Zaia tiene Tajani rilancia Tosi ma FdI alza il muro

Nel cuore del Veneto, la sfida politica si infiamma: Zaia resiste, Tajani spinge su Tosi, mentre Fratelli d’Italia alza un muro deciso. La battaglia per le Regionali si avvicina, e ogni mossa rivela le strategie di un territorio che non si lascia intimidire. In questo scenario, il prossimo candidato potrebbe cambiare le sorti della regione, rendendo tutto ancora più incerto e affascinante. Chi uscirà vincitore da questa partita decisiva?

Si gioca prima della campagna elettorale la partita sul prossimo candidato alle Regionali L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Veneto: Zaia tiene, Tajani rilancia Tosi ma FdI alza il muro

In questa notizia si parla di: veneto - zaia - tiene - tajani

Regionali Veneto, Salvini: “Dopo Zaia c’è solo Zaia” - In vista delle prossime elezioni regionali, Matteo Salvini ribadisce il suo sostegno al presidente del Veneto, Luca Zaia.

Edizione TgVeneto speciale prima in Arena Vai su Facebook

Terzo mandato, stop definitivo. Rinvio del voto, Regioni divise; Marcato, scatenato con Tajani, dichiara finita l'alleanza con Forza Italia in Regione: «Vadano all'opposizione»; Terzo mandato di Zaia, Milano al Carroccio e Venezia ai Fratelli d'Italia: il risiko che ridà speranza.

Gli alleati contro Zaia, FdI reclama il Veneto. Tajani: “No a imposizioni” - Il governatore aveva parlato di “acque torbide” per la coalizione. Riporta repubblica.it

Zaia aspetta Meloni e si prepara a trattare sul futuro del Veneto - Il governatore uscente alza la voce e sostiene che una sua lista civica alle regionali “vale il 40- Come scrive ilfoglio.it