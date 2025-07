Se la mediana va di moda Ederson l’Inter cerca i soldi

Se la mediana va di moda ed Ederson si conferma una pedina fondamentale, l’Inter punta deciso a rafforzare il suo centrocampo. Le trattative tra i nerazzurri e il gioiellino brasiliano continuano con ottimi margini: un contratto quinquennale da 4 milioni netti a stagione più premi, pronti a portarlo da Bergamo a Milano. Un affare da circa 50 milioni più...

Spesso le gare si vincono in mezzo al campo. Il celebre mantra post partita di tanti allenatori è stato preso alla lettera da parecchi direttori sportivi, visto che i pezzi più pregiati in questa fase di trattative giocano tutti a centrocampo. Proseguono, infatti, i contatti tra l'Inter ed Ederson: sul tavolo un contratto quinquennale da 4 milioni netti a stagione più premi per portare il brasiliano da Bergamo a Milano. Affare da 50 milioni più bonus: tanto serve per strappare il classe 1999 all'Atalanta. Un colpo che Marotta e Ausilio stanno progettando per ovviare alle possibili partenze di Calhanoglu (c'è sempre il Galatasaray in pressing, anche se per strapparlo alla Beneamata servono 25-30 milioni) e Asllani; mentre Frattesi è stato tolto dal mercato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it