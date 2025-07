La Regione ’scarica’ i Comuni | Taglieremo i trasferimenti Pulitanò | Così pagano i cittadini

La Regione ha deciso di fermare i trasferimenti ai comuni, accusandoli di responsabilità sulla gestione delle risorse. Una mossa che ha scatenato reazioni furibonde da parte di sindacati, centrodestra e amministrazioni locali, lasciando intendere che i cittadini potrebbero essere i più penalizzati. Tra accuse e tentativi di rassicurare, si apre un capitolo cruciale per il futuro del trasporto pubblico a Modena e oltre. La vicenda aMo, intanto, rimane avvolta nel mistero con circa mezzo milione di euro scomparsi, lasciando in sospeso molte domande.

Prima al mattino il calcio negli stinchi: "Nei prossimi trasferimenti regionali a Modena valuteremo di trattenere le somme nella misura del danno subito". Poi nel pomeriggio – dopo le reazioni furibonde, ufficiali e non ufficiali, di centrodestra, sindacati e Comuni – l’offerta di una pomata contro le contusioni: "Non c’è intenzione di colpire i cittadini e il trasporto pubblico modenese". Sulla vicenda aMo, circa mezzo milione di euro spariti dai conti dell’agenzia modenese della mobilità, la Regione non esclude iniziative drastiche. La sottosegretaria alla Presidenza Manuela Rontini, intervenuta ieri al question time su richiesta di Ferdinando Pulitanò di Fratelli d’Italia, ha rimarcato come "in considerazione della gravità di quanto accaduto la giunta regionale non solo esprime sconcerto, ma si riserva di assumere ogni possibile iniziativa per tutelare le risorse pubbliche e il loro corretto impiego, valutando anche la possibilità di trattenerne nella misura del danno subito dai propri prossimi trasferimenti regionali". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it