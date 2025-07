Secondo il ministero dell'Interno, nei primi sei mesi del 2025 sono sbarcate oltre 30mila persone, con un aumento del 15,5% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. 🔗 Leggi su Wired.it

© Wired.it - Gli sbarchi dei migranti non si sono fermati in Italia, anche se il governo non ne parla più