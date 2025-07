Evento in Marcegaglia La nuova gru Liebherr è la numero duemila Un gigante per il porto

Marcegaglia ha celebrato un traguardo storico al porto: l’arrivo della sua 2.000esima gru Liebherr, un gigante dal cuore tecnologico, capace di sollevare fino a 154 tonnellate e con uno sbraccio di 61 metri. Un investimento di oltre 5 milioni che rafforza una collaborazione ventennale tra due eccellenze italiane. Un simbolo di innovazione e solidità che segna un nuovo capitolo per il futuro del settore portuale.

Marcegaglia rafforza la propria flotta con una nuova gru Liebherr, tra le più performanti del porto per capacità (154 tonnellate) e sbraccio (61 metri), che si guida con un joystick. L’acquisto, dal valore di oltre 5 milioni, segna un ulteriore passo avanti nella collaborazione ventennale tra due storiche imprese familiari: da una parte Marcegaglia, guidata dai fratelli Antonio ed Emma, e dall’altra Liebherr, rappresentata, in occasione della cerimonia di consegna avvenuta ieri, da Patricia Rüf, terza generazione della famiglia fondatrice. "Ho voluto essere presente – ha dichiarato Rüf – per sottolineare il legame che ci unisce a Marcegaglia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Evento in Marcegaglia. La nuova gru Liebherr è la numero duemila. Un gigante per il porto

In questa notizia si parla di: marcegaglia - liebherr - porto - evento

Evento in Marcegaglia. La nuova gru Liebherr è la numero duemila. Un gigante per il porto; Alla Marcegaglia di Ravenna i vertici della Liebherr festeggiano la gru numero 2mila del gruppo tedesco; Liebherr consegna a Marcegaglia Ravenna la nuova gru portuale mobile: è la seconda più grande al mondo.

Evento in Marcegaglia. La nuova gru Liebherr è la numero duemila. Un gigante per il porto - Marcegaglia rafforza la propria flotta con una nuova gru Liebherr, tra le più performanti del porto per capacità (154 tonnellate ... Secondo ilrestodelcarlino.it

Alla Marcegaglia di Ravenna i vertici della Liebherr festeggiano la gru numero 2mila del gruppo tedesco - Allo stabilimento Marcegaglia di Ravenna si è svolta oggi (8 luglio) la cerimonia di consegna ufficiale della nuova gru portuale mobile Liebherr, tipo LHM ... Come scrive ravennaedintorni.it