La Fifa di Infantino inquilina di Trump

Gianni Infantino sorride guardando avanti: nonostante il Mondiale per club abbia deluso in termini di pubblico, il suo ambizioso progetto di allargare la competizione sta portando guadagni sostanziosi, grazie anche al supporto degli amici sauditi e a un rapporto sempre più stretto con il presidente Usa. Un equilibrio delicato tra interessi globali e strategie sportive, che promette di rivoluzionare il futuro del calcio mondiale. È l'inizio di una nuova era?

Gianni Infantino (nella foto) si frega le mani. Il suo Mondiale per club non avrà avuto il successo di spettatori sperato, ma il torneo allargato che voleva concorrere con la nuova SuperChampions sta regalando premi sostanziosi - grazie all'aiuto degli amici sauditi - e vicini a quelli del gioiello Uefa, la semifinale tra Psg-Real Madrid è il top a livello di risultati e poi è stato consolidato il legame sempre più stretto con il presidente Usa. L'ultimo importante segnale è la Fifa che diventa inquilina della Trump Tower, il grattacielo sulla Fifth Avenue quartier generale newyorkese del tycoon che fino a sabato ospiterà anche il trofeo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La Fifa di Infantino inquilina di Trump

In questa notizia si parla di: fifa - infantino - inquilina - trump

Mondiale per Club, Infantino annuncia: «È storia, sarà un enorme successo. Non ci saranno né entrate né costi per la FIFA» - Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha annunciato che il prossimo Mondiale per Club entrerà nella storia.

La Fifa di Infantino inquilina di Trump; Il 'Travel Ban' di Trump può esser un problema per il Mondiale per Club: cosa succede a calciatori e tifosi; DIRE – Trump: la Russia ai Mondiali 2026, “un incentivo per finire la guerra”.

La Fifa di Infantino inquilina di Trump - L'ultimo importante segnale è la Fifa che diventa inquilina della Trump Tower, il grattacielo sulla Fifth Avenue quartier generale newyorkese del ... Come scrive msn.com

Sempre più amici. Infantino apre una sede della Fifa nella Trump Tower di New York - Un nuovo capitolo nei già stretti rapporti con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, a un anno dal Mondiale del 2026 che si terrà in ... Segnala huffingtonpost.it