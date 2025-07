In attacco l' Inter va su Marco Asensio | il piano per prenderlo dal Psg

L'Inter punta deciso su Marco Asensio, sfruttando la sua situazione al PSG: il trequartista spagnolo, che l’anno scorso ha vestito la maglia parigina in prestito, non rientra nei piani di Luis Enrique. Con un prezzo ragionevole e le sue qualità indiscusse, la società nerazzurra sta preparando un’offerta convincente per portarlo definitivamente a Milano, rafforzando così il reparto offensivo e puntando a riprendere il suo lampo di classe in Serie A.

Il trequartista spagnolo l'anno scorso era in prestito al Psg ma non rientra nei piani di Luis Enrique. Il prezzo è abbordabile, e. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - In attacco l'Inter va su Marco Asensio: il piano per prenderlo dal Psg

In questa notizia si parla di: attacco - inter - marco - asensio

Inter, Thuram verso una maglia da titolare! Contro la Lazio dubbi in attacco - L’Inter si avvicina alla sfida di domenica sera contro la Lazio, dove Marcus Thuram è in pole position per un posto da titolare in attacco.

GdS - #Inter su Marco #Asensio! Il #PSG chiede una cifra intorno ai 10/12 mln per lo spagnolo che è in scadenza di contratto nel 2026, l'unico nodo è l'ingaggio da 8 milioni. Vai su X

Tanti estimatori tra gli ex Serie A, tra i quali Marco Lanna per Giovanni Leoni, obiettivo di calciomercato del Milan. Secondo Marco Lanna infatti, il ragazzo vale l'investimento richiesto dal Parma, a patto di lavorarci e aiutarlo a crescere. Quello di Giovanni Leon Vai su Facebook

In attacco l'Inter va su Marco Asensio: il piano per prenderlo dal Psg; Inter, il retroscena: piaceva Asensio per gennaio; L'Aston Villa riscrive la propria storia, Emery ha fatto rinascere Asensio: Inter, davvero non sarebbe servito?.

Inter, pazza idea Marco Asensio: la situazione - Marotta fece un tentativo già nel 2023 quando Asensio si liberò dal Real Madrid, ma le richieste ... Segnala fantacalcio.it

Gazzetta - Inter su Asensio, la Juve cerca di trattenere Kolo - I nerazzurri cercano nuovi rinforzi e l'idea per scatenare l'attacco è lo spagnolo del PSG, ex Real Madrid. Riporta tuttojuve.com