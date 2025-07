Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-07-2025 ore 07 | 25

Benvenuti alla nostra consueta infotramite sulla viabilità nella regione Lazio. Oggi, alle ore 07:25 del 9 luglio 2025, si registrano importanti aggiornamenti: sulla Pontina, la carreggiata è stata riaperta dopo le verifiche dei vigili del fuoco, ma si formano ancora code tra Castel di Decima e Castel Romano. Sulla Nomentana, invece, l’incidente tra Sant’Alessandro e il raccordo anulare è stato risolto, offrendo un respiro ai pendolari. Restate con noi per le ultime notizie sulla viabilità.

Astral infomobilità Un saluto Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio fa questo sulla Pontina terminate le verifiche dei vigili del fuoco in direzione Latina la carreggiata è stata riaperta per un incidente però si sono formati code tra Castel di Decima e Castel Romano ricordiamo verso Latina ci spostiamo sulla Nomentana è risolto l'incidente tra Sant'Alessandro e raccordo anulare le code lasciano il posto ai rallentamenti in direzione raccordo anulare sulla Roma Fiumicino incidente dimostra all'altezza del raccordo circolazione regolare verso quest'ultimo le altre notizie del trasporto ferroviario sulla linea Roma Napoli via Formia la circolazione permane sospesa tra Latina e se per un incendio in prossimità dei Binari i treni subiscono ritardi e cancellazioni siamo in chiusura gli eventi questa sera l'appuntamento è all'ippodromo delle Capannelle per l'edizione del 2025 di Rock in Rome durante le fasi di afflusso e deflusso degli spettatori possibili reale tra l'appia e via delle Capannelle ricordiamo che è possibile raggiungere l'ippodromo con la linea bus 664 una circolare che parte da Largo dei Colli Albani in corrispondenza con la stazione Colli Albani della metro in servizio fino alle 2 di notte sia nei feriali sia nei festivi da Gina Pandolfo e Astral infomobilità è tutto grazie per averci seguito