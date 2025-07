Diritto alla casa e qualità dell’abitare fra le priorità della Regione Toscana

Il diritto alla casa e la qualità dell’abitare sono tra le priorità della Regione Toscana, riconosciuto come un pilastro fondamentale per il benessere sociale. A Fiesole, gli Stati Generali dell’edilizia residenziale pubblica hanno fatto il punto sui progressi del quinquennio 2020-2025, aprendo un confronto su prospettive future e nuove opportunità per garantire a tutti un’abitazione dignitosa e accessibile. Un momento di grande coinvolgimento e riflessione che segna un passo importante verso un welfare più inclusivo.

FIESOLE – Le politiche abitative della Regione Toscana, il valore sociale della casa. Al teatro di Fiesole gli stati generali dell’edilizia residenziale pubblica, housing e infrastrutture sociali, per fare il punto sugli obiettivi raggiunti a fine del quinquennio 2020-2025 e riflettere su prospettive ed opportunità per il futuro Una giornata intensa di interventi che ha visto, sotto l’egida della Regione, la partecipazione di numerosi enti, istituzioni soggetti gestori, tecnici e studiosi. Ad aprire i lavori dopo i saluti della sindaca di Fiesole Cristina Scaletti gli interventi del presidente Eugenio Giani e dell’assessora alle politiche sociali, edilizia residenziale pubblica e cooperazione internazionale Serena Spinelli. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

In questa notizia si parla di: regione - casa - toscana - diritto

Salva casa, la Regione ha approvato la nuova modulistica unificata - La Regione Siciliana ha ufficialmente approvato la nuova modulistica unificata per le istanze di regolarizzazione edilizia, in linea con la legge Salva casa.

Oggi a Fiesole, una giornata di confronto sulle politiche della casa in Toscana. Un’occasione importante per riflettere sul diritto all’abitare, sull’edilizia residenziale pubblica, sull’housing sociale e sulle infrastrutture di comunità. Con l’assessora Serena Spinelli Vai su Facebook

Fucecchio, nuovi alloggi ERP. Giani: ”La casa è un diritto fondamentale”; Casa Toscana: prorogata la scadenza del bando del Consiglio regionale per formare a Dubai i laureati toscani più meritevoli; Il diritto allo studio in Toscana rischia di affondare.

Edilizia residenziale pubblica: gli interventi della Regione a Borgo San Lorenzo, Pistoia e Prato - Le politiche abitative della Regione Toscana mettono al centro il diritto alla casa attraverso la riqualificazione del patrimonio Erp già esistente e la creazione di nuovi alloggi ... Segnala intoscana.it

Regione Toscana: a Fiesole una giornata di confronto sulle politiche della casa - Martedì 8 luglio a Fiesole una giornata di confronto sulle politiche della casa in Toscana organizzata dalla Regione ... Da intoscana.it