Tour de France 2025 | oggi 9 luglio la prima cronometro a Caen Mathieu van der Poel in maglia gialla – percorso orari e dove vederla in diretta TV e streaming

Oggi, al Tour de France 2025, si accendono i riflettori sulla prima cronometro individuale a Caen, un vero test di resistenza e strategia. Mathieu van der Poel, in maglia gialla e favorito della generale, affronta questa tappa chiave con l’obiettivo di consolidare il suo vantaggio. Ecco tutto ciò che devi sapere su percorso, orari e come seguirla in diretta TV e streaming, perché questa giornata potrebbe ridefinire le sorti della corsa.

Giornata chiave al Tour de France 2025, che propone oggi la prima cronometro individuale dell'edizione. I riflettori sono tutti puntati su Mathieu van der Poel, attuale leader della classifica generale e in maglia gialla, pronto a difendersi su un tracciato tecnico e veloce. Percorso e orari della crono del Tour de France 2025. La quinta tappa del Tour 2025 è una crono di 33 km su strade larghe e prevalentemente pianeggianti. Tre i punti intermedi: Cambes-en-Plaine (km 8). Thahon (km 16). Gruchy (km 24,8). La partenza del primo corridore è prevista per le 13:10, mentre van der Poel partirà attorno alle 17:15.

Tour de France 2025, la tappa di domani Lauwin-Planque-Boulogne-sur-Mer: i big sono pronti per il primo scontro - il percorso, con salite e discese impegnative, promette scintille tra i grandi favoriti. La sfida di domani sarà un banco di prova importante per definire le gerarchie e scoprire chi avrà la meglio nella battaglia che si preannuncia infuocata.

