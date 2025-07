Immissioni in ruolo docenti 2025 25 FASE 1 aperta in Lombardia | domanda da GaE e concorsi dal 9 al 10 luglio su Istanze online GUIDA

Se sei un docente in attesa di immissione in ruolo per il 2025/26, questa è la tua occasione. L'USR Lombardia ha aperto la Fase 1 della procedura, dedicata alla scelta della provincia, con domande aperte dal 9 al 10 luglio su Istanze online. Scopri se sei tra i convocati e cosa devi fare per assicurarti il tuo futuro in cattedra. La guida completa ti accompagnerà passo dopo passo, perché ogni dettaglio conta.

In attesa del decreto ministeriale che definirà il numero di posti autorizzati per le assunzioni del personale docente per l'anno scolastico 202526, l'USR Lombardia ha avviato la FASE 1 della procedura, quella di scelta della provincia. Ecco chi sono i convocati e cosa devono fare. L'articolo Immissioni in ruolo docenti 202525, FASE 1 aperta in Lombardia: domanda da GaE e concorsi dal 9 al 10 luglio su Istanze online. GUIDA . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immissioni in ruolo docenti 2025/25, FASE 1 aperta in Lombardia: domanda da GaE e concorsi dal 9 al 10 luglio su Istanze online. GUIDA; Sistema di reclutamento disorganico, in Lombardia un docente su tre rimarrà precario; Immissioni in ruolo docenti, nella domanda FASE 1 chi non esprime tutte le province rischia di veder sfumare l'occasione.

