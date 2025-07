I Brics hanno condannato l’aumento dei dazi voluto da Trump

Nel vertice di Rio de Janeiro, i Brics hanno infatti condannato fermamente l’aumento dei dazi promosso da Trump, riaffermando il ruolo di protagonisti nel panorama internazionale. La loro presa di posizione, comunicata con modalità inaspettate e sorprendenti, segna un momento importante per la coesione del gruppo. Con l’adesione di nuovi membri come Egitto e altri, i Brics si preparano a influenzare ancora di più gli equilibri globali fino al 2024 e oltre.

. La presa di posizione politica dei 10 Paesi dell’organizzazione intergovernativa in questione è avvenuta nel vertice di Rio de Janeiro e ha destato scalpore per via della modalità con cui è stata comunicata. Fino al 31 dicembre del 2023 il gruppo dei Stati dei Brics era composto da Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica. A questi si sono aggiunti dal primo gennaio del 2024 Egitto, Emirati Arabi Uniti, Etiopia, Indonesia e Iran. Queste economie rappresentano il 37 per cento del Pil mondiale. Dall’inizio del 2025 altri 10 Paesi hanno ottenuto lo status di Stati partner: Bielorussia, Bolivia, Cuba, Kazakistan, Malesia, Nigeria, Thailandia, Uganda, Uzbekistan e Vietnam. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it