I pescatori chiedono di lavorare | Sul mosciolo aperti al confronto

I pescatori chiedono di lavorare sul mosciolo aperti al confronto, desiderosi di trovare una soluzione condivisa. Tornerà oggi a riunirsi la Consulta regionale della Pesca, convocata dall’Assessore Antonini, per discutere il futuro della pesca del mosciolo selvatico del Conero. Dopo le recenti richieste di chiusura totale nel 2025, l’incontro si prospetta decisivo per garantire un equilibrio tra tutela ambientale e sostenibilità economica. Ieri l’assessore Antonini ha voluto incontrare i pescatori autorizzati, proprio per ascoltare le loro esigenze e trovare un accordo che

Tornerà oggi a riunirsi la Consulta regionale della Pesca, convocata appositamente dall’Assessore regionale Antonini, per affrontare l’ormai noto tema della pesca del mosciolo selvatico del Conero. Un incontro importante dopo le recenti prese di posizione sulla necessità di chiudere la pesca per tutto il 2025 ai pescatori e ai privati. Ieri l’assessore Antonini ha voluto incontrare i pescatori in possesso di autorizzazione alla pesca, proprio per conoscere la situazione del mosciolo. I pescatori hanno consegnato una lettera, che è poi stata inviata a tutti i membri della Consulta, nella quale comunicano che "a partire dal 2 luglio 2025, data in cui è stata ufficialmente riaperta la pesca del mosciolo selvatico, abbiamo rilevato una situazione eterogenea dello stato della risorsa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - I pescatori chiedono di lavorare: "Sul mosciolo aperti al confronto"

In questa notizia si parla di: pescatori - mosciolo - chiedono - lavorare

I pescatori chiedono di lavorare: Sul mosciolo aperti al confronto; I pescatori di moscioli alzano la voce: Inspiegabile il silenzio della Regione. Così evitano ogni responsabilità ; Moscioli, verso un mese di stop alla pesca. I lavoratori del settore chiedono però adeguati ristori.

I pescatori chiedono di lavorare: "Sul mosciolo aperti al confronto" - Al contrario i banchi più in profondità risultano in condizioni di salute sensibilmente migliori, con moscioli vitali e ben attaccati al substrato proprio per la temperatura più bassa". Si legge su ilrestodelcarlino.it

Tornano i moscioli: «Abbiamo voluto dare fiducia ai pescatori». Da oggi si potrà commercializzare di nuovo il prodotto tipico di Portonovo - ANCONA «Chi ha il polso della situazione sono i pescatori, sanno quanto possono prelevare o meno ed è nel loro interesse che il mosciolo nei prossimi anni ci sia. msn.com scrive