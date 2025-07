Paolo Cappuccio non si scusa più | In cucina c’è il fancazzismo più totale Sono schiavo dei miei dipendenti

Nei giorni scorsi, lo chef Paolo Cappuccio ha suscitato scalpore con un post controverso, in cui escludeva alcune categorie di persone e poi si scusava, dichiarando che era solo uno sfogo. La sua vicenda mette in luce le tensioni e le fragilità nel mondo del lavoro e sui social. Ma come si può interpretare questa vicenda? E cosa ci insegna sulla comunicazione e le emozioni nel contesto professionale?

Lo chef Paolo Cappuccio ha pubblicato nei giorni scorsi un post di ricerca personale piuttosto particolare. Escludendo cioè alcune categorie di persone: «Fancazzisti, comunisti, drogati, ubriachi e per orientamento sessuale». Poi lo ha cancellato. A suo dire per i messaggi e le minacce di morte che avrebbe ricevuto. Con il Corriere della Sera si è scusato: «È stato uno sfogo». Con il Giornale invece rivendica ciò che ha scritto: «Da decenni gestisco diverse brigate in giro per l’Italia e da dopo il Covid abbiamo perso il controllo dei dipendenti. Pochi doveri e tantissimi diritti. Siamo passati dalla schiavitù negli anni ‘90 in cucina al fancazzismo più totale». 🔗 Leggi su Open.online

