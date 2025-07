carroccio e gli addii per vannacci intanto il generale sbarca in riviera

La Lega rafforza i suoi legami e si prepara alle sfide imminenti, puntando sulla presenza del generale Roberto Vannacci nel cuore del Piceno. Mercoledì 16 luglio, a San Benedetto, il vicesegretario federale incontrerà militanti e sostenitori in un momento cruciale per le prossime regionali, già ricche di sorprese. Una serata che promette di svelare strategie e intenti, avvicinando sempre più il partito ai cittadini e alle loro speranze.

La Lega prova a serrare i ranghi con l’arrivo nel Piceno del generale Roberto Vannacci. Mercoledì 16 luglio il vicesegretario federale sarà a San Benedetto per incontrare militanti e sostenitori proprio in un momento particolarmente delicato della corsa alle prossime regionali che si preannuncia già ricca di colpi di scena a profusione. L’europarlamentare alle 19 sarà presente al ristorante Harena per parlare de ‘L’Europa e le Marche che vogliamo’ e a seguire è prevista una cena. Nonostante le recenti uscite dal Carroccio dell’assessora regionale Chiara Biondi e della consigliera Monica Acciarri, entrambe finite per indossare la casacca di Forza Italia, la sezione regionale e provinciale del partito di Salvini si prepara a ricompattarsi per confermare il proprio consistente contributo alla candidatura del presidente uscente Francesco Acquaroli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it