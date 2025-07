Martina Lenzini dal sogno azzurro agli Europei con l’Italia

Martina Lenzini incarna il vero spirito agonistico, sempre pronta a lottare per la maglia azzurra e le sue compagne di squadra. Il suo impegno e determinazione l’hanno portata fino agli Europei in Svizzera, un traguardo che ora si fa concreto per la nazionale femminile italiana. La passione e il coraggio di Martina sono il motore di questa avventura, simbolo di un sogno che si realizza passo dopo passo.

Martina Lenzini, il suo verbo preferito resta combattere, per aiutare le compagne di squadra e per dare una mano ai colori azzurri e a quella maglia sognata per anni senza mai tirarsi indietro. Fino agli Europei in Svizzera e a un traguardo adesso a portata di mano per la nazionale italiana femminile, i quarti di . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Martina Lenzini, dal sogno azzurro agli Europei con l’Italia

In questa notizia si parla di: martina - lenzini - agli - europei

Fanano e Finale Emilia hanno in comune di essere due “porte” della nostra provincia: noi verso la Toscana e il Bolognese, Finale verso Ferrara e il Po . In comune abbiamo anche due campionesse che oggi partono a giocare agli Europei di Calcio Femminile. Vai su Facebook

Italia-Portogallo oggi, Europei femminili: Vogliamo regalare emozioni con la Nazionale; Euro Women 2025, oggi Italia-Portogallo: orario, probabili formazioni e dove vederla; Europei Femminili, Lenzini: “Un gruppo per emozionare il Paese”.

Europei Femminili, Lenzini: “Un gruppo per emozionare il Paese” - Martina Lenzini racconta l’atmosfera nella Nazionale italiana agli Europei femminili in Svizzera. Scrive calcioweb.eu

Lenzini: "Agli Europei per regalare emozioni all’Italia. Vi racconto una Nazionale speciale" - Unwritten, quella hit di Natasha Bedingfield lanciata nel 2004 e tornata di moda nell’ultimo anno ... Secondo msn.com