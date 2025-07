sangue in centro storico lite fra quattro persone uomo accoltellato

Momenti di grande tensione hanno sconvolto il centro storico di Ravenna nella serata di ieri, quando una lite tra quattro persone è degenerata in un violento episodio di sangue. L’accoltellamento, avvenuto poco dopo le 21 nei pressi di Porta Adriana, ha messo a dura prova la tranquillità della zona, coinvolgendo più punti del cuore storico cittadino. La scena si sta ancora ricostruendo, ma intanto i residenti sono turbati e attendono risposte chiare.

Momenti di paura nella serata di ieri, poco dopo le 21, nel cuore del centro storico di Ravenna. Un violento scontro tra più persone è culminato in un accoltellamento che ha coinvolto almeno quattro individui, con un ferito soccorso nei pressi di Porta Adriana. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'episodio si è sviluppato in più fasi e in diversi punti del centro. Un primo scontro fisico sarebbe avvenuto in via Matteotti, dove alcuni testimoni hanno riferito di una colluttazione tra quattro persone, probabilmente giunte dalla zona della stazione. In seguito al tafferuglio, uno dei partecipanti, un giovane di origine tunisina, già ferito e con evidenti segni di colluttazione – un livido al braccio e del sangue sul volto – si è diretto verso il Costa Caffè, locale molto frequentato situato in posizione centralissima, tra via Matteotti, via IV Novembre e piazza del Popolo, proprio di fronte al mercato coperto.