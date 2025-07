osimhen il galatasaray vuole pagare i 75 milioni in 4 5 anni per de laurentiis non se ne parla gazzetta

Osimhen è al centro di un duello tra il Galatasaray e il Napoli, con il club turco pronto a pagare i 75 milioni di clausola in 4-5 anni, mentre De Laurentiis insiste su due rate. La questione delle rate sta creando tensioni tra le parti, evidenziando quanto la trattativa sia delicata e avvincente. Tra sogni e realismo, il futuro del bomber nigeriano si gioca ora su un dettaglio fondamentale.

Osimhen, il Galatasaray vuole pagare i 75 milioni in 4-5 anni. Per De Laurentiis al massimo in due rate (Gazzetta) Ora sono le rate il pomo della discordia tra Osimhen, il Napoli e il Galatasaray. La Gazzetta dello Sport – con Vincenzo D'Angelo – scrive che il club turco è in Italia, è disposto a spendere i 75 milioni della clausola ma vorrebbe dilazionarli in quattro cinque anni. De Laurentiis non è d'accordo, per il presidente non se ne parla. Vediamo che succede. Scrive la Gazzetta dello Sport: Non esistono scorciatoie, ma una sola strada: pagare la clausola e chiudere la questione. Ed è quello che aspetta ora il Napoli per cedere definitivamente Osimhen.