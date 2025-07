Il ricatto di Haftar | giallo in Libia bloccati Piantedosi e delegazione Ue

Un nuovo capitolo si apre nel complesso mosaico libico, dove il ricatto di Haftar sembra aver bloccato la diplomazia europea. A Bengasi, un rifiuto diplomatice ha segnato una svolta inattesa: Piantedosi e la delegazione UE sono stati respinti con parole dure, lasciando trapelare tensioni profonde e un possibile gioco di potere che potrebbe influenzare le sorti della regione. La situazione rimane in bilico tra strategia e insidie, con l'intera comunitĂ internazionale che guarda attentamente.

«Persone non gradite». Con queste parole il Ministro Matteo Piantedosi, insieme agli omologhi di Grecia e Malta e al Commissario dell'Unione Europea per la Migrazione, Magnus Brunner, sono stati respinti all'aeroporto di Bengasi, in Libia, dove erano giunti nell'ambito di una missione del Team Europe, attraverso il quale Commissione europea e Stati membri lavorano in modo coordinato per massimizzare l'impatto delle rispettive strategie di cooperazione allo sviluppo. Ma dietro la ricostruzione ufficiale di quanto accaduto ieri a Bengasi, potrebbe esserci dell'altro. Secondo fonti informate, infatti, all'origine dell'incidente diplomatico ci sarebbe stata una sorta di "imboscata": all'aeroporto di Bengasi, al posto del generale Haftar, come inizialmente concordato e come da prassi in questi casi, ad accogliere la delegazione Ue si sarebbero presentati dei rappresentanti del cosidetto «Governo di StabilitĂ nazionale», di stanza nell'est del Paese e non riconosciuto dalla comunitĂ internazionale.