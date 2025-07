Renato Veiga può lasciare subito il Chelsea | svelato il club interessato all’ex Juve Ecco cosa sta accadendo

Renato Veiga potrebbe lasciare immediatamente il Chelsea, con un club di prestigio pronto ad approfittarne. Dopo una stagione ricca di spunti, l’ex juventino sembra essere al centro di un’attenzione crescente nel panorama calcistico europeo. La sua crescita e le recenti voci di mercato fanno pensare a un nuovo capitolo per il giovane talento portoghese. Ecco cosa sta davvero succedendo e quale strada potrebbe intraprendere Renato per il futuro...

Renato Veiga può lasciare subito il Chelsea: tutti i dettagli in vista della prossima stagione del portoghese. Attualmente, Renato Veiga è uno dei nomi più discussi nel panorama calcistico europeo. Dopo il suo trasferimento alla Juventus in prestito dal Chelsea nel gennaio scorso, il giovane talento portoghese ha avuto una stagione di impatto. Il 2003, centrocampista dinamico, ha dimostrato di possedere qualità di rilievo e si è guadagnato un posto da titolare con la Juventus, scendendo in campo in 13 partite di Serie A, partendo titolare in 12 di esse. Nonostante la sua buonissima stagione con la maglia bianconera, la Juventus non ha prolungato il prestito o ad acquistarlo in via definitiva, e al termine della sua esperienza a Torino, Veiga è tornato al Chelsea. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com