Inter trovato il dopo Calha | servono 40 milioni

La Roma si prepara a rinforzare il suo attacco dopo le recenti partenze di Abraham e Shomurodov, con Mikautadze del Lione in pole position. Per concretizzare l'affare, servono circa 40 milioni, e la società giallorossa lavora per abbassare il costo fisso a 18 milioni più bonus. Tra i possibili piani B, spunta Nikola Krstovi del Lecce, con un prezzo più accessibile e un’esperienza consolidata. La scelta del centravanti ideale è ormai alle porte.

Roma – Caccia al centravanti: Mikautadze in pole. La Roma accelera per rinforzare il reparto avanzato dopo le partenze di Tammy Abraham ed Eldor Shomurodov. In cima alla lista c’è Georges Mikautadze del Lione, valutato circa 25 milioni, con la Roma che sta spingendo per abbassare la parte fissa a 18 più bonus. Come piano B resta in corsa anche Nikola Krstovi? del Lecce: il prezzo è più basso (circa 20 milioni) e l'esperienza già maturata in Serie A potrebbe essere un fattore. L'Inter vira su Ederson per il centrocampo. L’Inter guarda al futuro del proprio centrocampo e individua in Éderson dell'Atalanta il profilo ideale per raccogliere l’eredità di Hakan Çalhano?lu, sempre più vicino al passo d'addio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Inter, trovato il dopo Calha: servono 40 milioni

