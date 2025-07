Wimbledon | il gomito di Sinner migliora ma gli organizzatori sul centrale propongono Cobolli IL PROGRAMMA DI OGGI

Wimbledon si anima con le sfide del giorno, ma l’attenzione resta su Jannik Sinner, il talento italiano alle prese con un problema al gomito. Dopo gli esami, i primi segnali sono positivi, e il suo umore si fa più sereno. Tuttavia, il dolore ancora presente richiede cautela. Sul centrale, gli organizzatori propongono Cobolli come possibile sostituto, mentre Sinner valuta se scendere in campo. La partita di oggi promette emozioni, con il futuro ancora da decidere.

Jannik Sinner ha ricevuto esiti incoraggianti dagli accertamenti effettuati al gomito. In conferenza stampa, dopo il match, aveva dichiarato che avrebbe provato a colpire qualche palla nel pomeriggio, a patto di non avvertire fastidi significativi. Resta però da valutare l'intensità del dolore, che non è ancora del tutto scomparso.