Maggio Musicale | Elisir d’amore nella magica notte della Cavea

Lasciatevi incantare dalla magia di una notte d'estate al Maggio Musicale, dove l'arte lirica prende vita sotto il cielo stellato. L’Elisir d’Amore di Donizetti debutta con successo, offrendo un’esperienza unica nella suggestiva Cavea all’aperto. Un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica e della bellezza, che trasformerà la vostra serata in un ricordo indimenticabile. Non perdete questa magica occasione di immergervi nell’incanto dell’opera sotto le stelle.

Ha debuttato con buon successo L'elisir d'amore di Donizetti, unico titolo operistico in programma nella breve stagione estiva all'aperto, sul tetto (la "Cavea") del Teatro del Maggio L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Maggio Musicale: Elisir d’amore nella magica notte della Cavea

In questa notizia si parla di: maggio - elisir - amore - cavea

Maggio, Elisir sotto le stelle. La Cavea torna a stupire - Maggio sotto le stelle alla Cavea del Maggio si prepara a incantare nuovamente il pubblico, regalando un’esperienza unica tra musica e emozioni sotto il cielo estivo.

Il grande teatro torna sotto le stelle con L’elisir d’amore, in scena lunedì 7 luglio alla Cavea del Teatro del Maggio a Firenze, grazie alla collaborazione con Unicoop Firenze e il Teatro del Maggio. Una serata speciale all’aperto con una delle opere più amate d Vai su Facebook

#Firenze, lunedì 7 luglio alle ore 21 la Cavea del Maggio torna ad aprirsi con una delle più amate opere del melodramma italiano. Sarà in scena “L’elisir d’amore” di Gaetano Donizetti Vai su X

Maggio Musicale: Elisir d’amore nella magica notte della Cavea; Firenze, L'elisir d'amore al Maggio dal 7 luglio; Maggio Fiorentino: Estate al Maggio il 7 luglio, in Cavea va in scena “L’elisir d’amore”.

Maggio Musicale, va in scena 'L’elisir d’amore' di Gaetano Donizetti - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. msn.com scrive

Maggio, Elisir sotto le stelle. La Cavea torna a stupire - In cartellone lunedì 7 luglio una delle più celebri opere di Donizetti. Secondo msn.com