Affido famigliare Cogliate Misinto e Lazzate uniti per promuovere il servizio

Tre comunità unite – Cogliate, Misinto e Lazzate – lanciano un’importantissima campagna sull’affido familiare, con il supporto di “Amici dei Bambini”. Con questo progetto vogliamo garantire a ogni minore sotto tutela il diritto fondamentale di crescere in un ambiente familiare, come previsto dalla legge. Un gesto di solidarietà che rafforza il nostro impegno per il benessere e la protezione dei più vulnerabili: perché ogni bambino merita una famiglia.

