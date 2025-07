Un luogo per fare sport arriva anche alle Tofare

Un nuovo punto di riferimento per il benessere e la socializzazione del quartiere Tofare: è stata inaugurata un’area polivalente dedicata allo sport, pensata per giovani e tutti gli appassionati di attività all’aperto. Un luogo che promuove salute, divertimento e comunità, ora finalmente restituito alla fruibilità. "Come amministrazione vediamo in questa struttura un tassello fondamentale per rafforzare il nostro territorio," ha affermato il sindaco Marco Fioravanti.

Un’ area polivalente a disposizione dei giovani del quartiere e di tutti coloro che vogliono svolgere attività all’aria aperta: al quartiere Tofare sono stati inaugurati i lavori appena terminati, che hanno permesso di creare un nuovo spazio dedicato al basket e al calisthenics. "Un luogo importante al servizio della comunità - ha detto il sindaco Marco Fioravanti - che torna a essere fruibile dopo diverso tempo. Come amministrazione vediamo come prioritario l’impegno a migliorare gli spazi vivibili all’interno dei vari quartieri, per innalzare la qualità della vita dei nostri concittadini". Con l’intervento sono stati realizzati un nuovo campo da basket con pavimentazione in resina (in sostituzione dell’esistente campo da calcetto) e un’area calisthenics, con pavimentazione antitrauma, costituita da sbarre per trazioni e da due attrezzi sportivi, per gambe, dorsali e braccia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Un luogo per fare sport arriva anche alle Tofare

