Terribile incidente | carambola di auto C’era anche un neonato

Una tragica carambola lungo la Statale 107 di Rocca di Neto ha sconvolto la tranquilla serata, coinvolgendo tre auto e lasciando sul posto sei persone tra cui un neonato. Il terribile incidente, avvenuto alle 20:48 dell’8 luglio, ha trasformato un normale momento in una scena di emergenza e paura. Ecco cosa si è verificato e le sue drammatiche conseguenze.

La luce della sera aveva appena iniziato a sfumare, quando un boato ha interrotto la quiete della Statale 107, all’altezza del chilometro 24. Siamo nei pressi di Rocca di Neto, nel Crotonese, lungo uno dei tratti più trafficati della zona. Erano le 20:48 dell’8 luglio quando tre vetture si sono scontrate violentemente, lasciando l’asfalto disseminato di lamiere, detriti e paura. A bordo dei mezzi coinvolti viaggiavano in tutto sei persone. L’impatto ha causato il ferimento di tre passeggeri, tra cui un neonato, immediatamente soccorso e trasportato in ospedale per le cure e gli accertamenti del caso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it