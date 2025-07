Gli esami finiti e l’eterno ritorno dell’uguale

Gli esami sono finalmente conclusi, e con essi l’eterna saga dell’incertezza e dell’attesa. Come Presidente-Uomo Ragno, posso finalmente mettere da parte la maschera e sorridere alla fine di un percorso impegnativo. Ora, mentre incarico un collaboratore scolastico di affiggere gli esiti, ripenso alle risate, alle sfide e alle emozioni vissute. È il momento di voltare pagina e guardare avanti, perché ogni fine apre una nuova avventura.

Gullo* Smentendo il grande Eduardo che sosteneva che "Gli esami non finiscono mai", i miei esami di stato da Presidente - Uomo Ragno sono finiti. Incarico un collaboratore scolastico di affiggere gli esiti dei malcapitati studenti (so per certo che quando realizzano che sono il loro presidente, alla De Crescenzo, sibilano: Oilloc!! o Tel chi!! a seconda delle gloriose ascendenze. Nessuno che dica: Il mio presidente preferito), scivolo in macchina e torno in città da Opera. What did you learn in school today, dear little boy of mine? mi chiede, suonando il banjo, Pete Seeger. Che l'Infinito di Leopardi si riduce al Buio oltre la siepe e che la Natura fa sbranare, di conseguenza, l'Islandese da due leoni magrissimi perché se ne stracatafotte di noi miseri uomini che tanto ci affanniamo su smartphone e metropolitane.