Francesco Trasatti, presidente del consiglio comunale, ha deciso di dimettersi dopo un periodo di profonda crisi politica e personale. La sua sofferenza è nata dall’isolamento e dall’impossibilità di difendere con efficacia i valori in cui credeva, soprattutto in un momento cruciale per la città e per le sue convinzioni. La sua uscita segna un punto di svolta, lasciando spazio a riflessioni su come si possa ricostruire il dialogo e l’unione nel cuore della governance locale.

Non era più a suo agio nel ruolo di presidente del consiglio comunale Francesco Trasatti: ha vissuto con sofferenza i quaranta giorni che hanno seguito l’uscita dalla maggioranza del suo gruppo, ’La città che vogliamo’, in seguito alla mancata discussione della mozione sulla piena applicazione della legge per l’interruzione di gravidanza. Alla fine, proprio nei primi minuti del consiglio nel quale quella mozione tornava di attualità , di fronte a un numeroso pubblico, Trasatti ha scelto di dimettersi, dopo gli attacchi ricevuti nelle chat di gruppo della maggioranza, e quelli sui banchi negli ultimi mesi: "Mi dimetto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Trasatti si dimette, maggioranza in crisi

