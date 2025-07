Misteri di Villa Carlotta Sulle dimore del lago primo libro di una saga

Scopri i misteri affascinanti di Villa Carlotta, una dimora storica tra leggende e segreti, attraverso il primo capitolo di una saga coinvolgente. Ambientato sullo sfondo incantevole del Lago di Como, questo romanzo rivela le vicende di una principessa e i suoi enigmi nascosti. Non perdere l’occasione di immergerti in questa avventura letteraria, presentata dall’autrice Silvia Montemurro giovedì alle 21 a Barzanò, in un evento gratuito che promette emozioni e scoperte.

BARZANĂ’ (Lecco) Un libro ambientato in una delle piĂą celebri dimore storiche del Lago di Como, Villa Carlotta, che ricostruisce e romanza la storia dell’omonima principessa a cui fu donata. Silvia Montemurro, autrice di Il segreto di Villa Carlotta, presenta il romanzo giovedì alle 21 alla biblioteca di via Pirovano 5 a Barzanò, con ingresso libero. Organizzato nel programma che si inserisce nelle attivitĂ di “ Barzanò CittĂ che legge “, l’ambientazione porta il lettore al 1848, quando il lago di Como è la meta piĂą esclusiva d’Europa, dove si danno appuntamento nobili, principi, dame per organizzare ricevimenti, rafforzare amicizie, combinare matrimoni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Misteri di Villa Carlotta. Sulle dimore del lago primo libro di una saga

