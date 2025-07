E’ un’opportunità storica per lanciare la nostra città

Un'opportunità storica per rilanciare Ancona, cuore pulsante della cultura italiana. La candidatura a Capitale Italiana della Cultura rappresenta una forte volontà condivisa di rimettere al centro l’arte, la storia e le tradizioni, per costruire un futuro ricco di opportunità e innovazione. Con questa decisione, il sindaco Daniele Silvetti e l’assessore Marta Paraventi ci invitano a guardare avanti, puntando sulla forza della cultura come motore di rinascita e crescita per tutta la città.

"La candidatura di Ancona a Capitale Italiana della Cultura nasce dalla volontà forte e condivisa di rimettere la cultura al centro della progettualità cittadina". Il sindaco dorico, Daniele Silvetti, e l'assessore alla cultura, Marta Paraventi, ufficializzano la scelta di Ancona e spiegano il senso di questa importante decisione: "Vogliamo ripartire dalla capacità di fare visione, di costruire il futuro di Ancona guardando con consapevolezza al suo passato e alla sua identità – spiegano Silvetti e Paraventi –. Rimettere al centro la cultura significa riconoscere l'anima più autentica di questa città: il suo patrimonio storico, artistico e sociale, ma anche la sua antica vocazione marittima.

