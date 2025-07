Bernabè Romagna Acque | L’alluvione m’ha segnato Lascio una società forte

Dopo 19 anni di dedizione e passione, Tonino Bernabè lascia il consiglio di amministrazione di Romagna Acque, società che ha plasmato con successo la gestione delle nostre risorse idriche. Entrato nel 2006 come consigliere, è stato protagonista di un percorso ricco di sfide e traguardi. Nel giorno dei saluti, Bernabè riflette su un ciclo importante della sua attività, tra ricordi che testimoniano il suo impatto duraturo sulla comunità. Tra i tanti episodi ne ricorda due in particolare:...

Dopo 19 anni Tonino Bernabè, fino a ieri presidente di Romagna Acque, esce dal consiglio di amministrazione della società che gestisce le fonti e l’acquedotto della nostra terra. Bernabè era entrato in società nel 2006 come consigliere, poi vice presidente dal 2008 e dal 2013 infine presidente. "Si chiude un ciclo importante della mia attività amministrativa", ha detto nel giorno dei saluti. Tra i tanti episodi ne ricorda due in particolare: "Quando è morto inaspettatamente il direttore generale Andrea Gambi, da tutti apprezzato: ho dovuto immediatamente sostituirlo assumendone le deleghe tecniche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it