Terremoto fortissimo magnitudo 5.7 La terra frana e trema ancora | ci sono morti

Un camion è stato gettato a terra come un gigante sconvolto, mentre il cielo si oscurava in un attimo. La terra ha tremato con violenza, lasciando dietro di sé distruzione e dolore. In questo momento di orrore e solidarietà, emergono storie di speranza e di comunità che si rialza. La nostra priorità ora è unirci per ricostruire e sostenere chi ha perso tutto.

Nel primo pomeriggio, tra il caldo umido e le nuvole basse che annunciavano temporali, qualcosa si è spezzato. Gli animali hanno cominciato a muoversi con nervosismo. Le foglie si sono sollevate come in un respiro trattenuto, e poi — tutto insieme — è arrivato il boato. Le case hanno scricchiolato, le finestre si sono infrante da sole. I bambini a scuola si sono rannicchiati sotto i banchi, ma per molti era già ora di tornare a casa. Un camion è rimasto sepolto in una frana improvvisa, con la strada che ha ceduto sotto il peso delle montagne. La polvere ha coperto il cielo. I cellulari hanno smesso di funzionare per lunghi minuti.

