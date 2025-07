No Skymetro municipi e comitati ora passano all’attacco Punizione politica servono soluzioni

Il dibattito sullo SkyMetro si infiamma: Municipi, comitati e associazioni si scontrano tra pro e contro, mentre Passadore e Ivaldi puntano il dito contro il rifiuto di rispettare i tempi. La questione non è più solo tecnica, ma politica, e il rischio di paralisi si fa concreto. È ora di trovare soluzioni concrete per evitare che le divergenze frenino lo sviluppo del progetto, mettendo in crisi il futuro della mobilità urbana.

Passadore e Ivaldi: “Il rifiuto a dare tempo non è una scelta tecnica”. Alcune associazioni insistono sul tram. Regazzoni: “Rischio paralisi”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - No Skymetro, municipi e comitati ora passano all’attacco. “Punizione politica, servono soluzioni”

