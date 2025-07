Musica in centro | Ignorati i residenti

Musica e rumori in centro: un intervento che avrebbe potuto coinvolgere di più chi vive e lavora qui. Il comitato civico denuncia la mancanza di confronto con residenti e commercianti riguardo all’installazione del nuovo diffusore outdoor, parte del progetto di centro commerciale naturale. I residenti si chiedono: in che modo questo intervento arricchisce l’arredo urbano senza penalizzare la qualità della vita? È ora di riflettere su una strategia più condivisa e sostenibile.

"Il Comune installa un impianto di diffusione sonora in centro, ma sarebbe stato meglio confrontarsi, oltre che con i commerciati, con i residenti". Il comitato civico del centro storico segnala l’intervento, nell’ambito del progetto di centro commerciale naturale, per cui il Comune ha ottenuto un finanziamento, di installazione di un diffusore outdoor. I residenti si chiedono "in che cosa consiste oggi l’ arredo urbano in centro storico. Un occhio distratto vede prima di tutto auto parcheggiate e in movimento senza meta, dehors di bar e ristoranti con i loro tavolini e coperture tutti diseguali, recinti che delimitano cantieri, impalcature. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Musica in centro: "Ignorati i residenti"

