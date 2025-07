Calciomercato blitz per Asensio | svolta in Serie A

Il calciomercato infiamma le ultime ore con un blitz che potrebbe rivoluzionare la Serie A: Marco Asensio, talento di classe mondiale, è pronto a lasciare il PSG e abbracciare una nuova avventura italiana. Dopo l’esperienza in Premier League con l’Aston Villa, il suo futuro potrebbe brillare nel nostro campionato, portando entusiasmo e qualità. Pochi minuti fa, è arrivata la svolta definitiva: il suo trasferimento potrebbe diventare realtà già nelle prossime ore, aprendo un capitolo emozionante per il calcio italiano.

