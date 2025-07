Ordinanza caldo arriva il plauso Ance | | Ora norme nazionali

L’Ance di Fermo esprime il suo plauso per l’ordinanza della Regione Marche, che protegge i lavoratori edili dai rischi dell’ondata di caldo. Con misure mirate come il divieto di lavoro all’aperto nelle ore più calde, si punta a salvaguardare la salute e la sicurezza dei professionisti del settore. La collaborazione tra istituzioni e imprese è fondamentale per affrontare con responsabilità questa emergenza climatica, garantendo un ambiente di lavoro più sicuro e sostenibile.

Il presidente dell’Ance di Fermo, Massimiliano Celi, ha espresso una valutazione positiva sull’ ordinanza emanata dalla Regione Marche, che introduce misure urgenti per tutelare i lavoratori esposti a temperature elevate nei cantieri edili. L’ordinanza, in vigore fino al 31 agosto, vieta il lavoro all’aperto tra le 12.30 e le 16 nei giorni e nelle aree in cui il rischio termico è classificato come ’alto’ secondo la mappa Worklimate. L’ Ance di Fermo, in coerenza con il Protocollo Quadro nazionale, intende supportare le imprese nell’applicazione dell’ordinanza, fornendo informazioni operative e assistenza tecnica, oltre che promuovere, tramite l’Ente Scuola Edile, la formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro sui rischi da stress termico e sulle misure di prevenzione, e partecipare ai tavoli territoriali con i Comuni per armonizzare gli orari di lavoro e le modalità organizzative. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ordinanza caldo, arriva il plauso Ance:: "Ora norme nazionali"

