Cobolli-Djokovic oggi a Wimbledon 2025 | orario precedenti e dove vederla

Preparati a vivere un’emozione unica: oggi, a Wimbledon 2025, Flavio Cobolli sfida il leggendario Novak Djokovic nei quarti di finale. Dopo aver superato Marin Cilic, l’azzurro si prepara a mettere in crisi uno dei campioni più dominanti del tennis mondiale. Scopri orario, precedenti e dove seguire questa sfida imperdibile, perché il tennis ci riserva sempre sorprese straordinarie. Non perdere neanche un istante di questa battaglia epica!

(Adnkronos) – Flavio Cobolli torna in campo a Wimbledon 2025 e oggi, mercoledì 9 luglio, affronta Novak Djokovic nei quarti di finale del torneo. L’azzurro ha superato Marin Cilic nel turno precedente, mentre l’ex numero uno al mondo è reduce dal successo contro Alex De Minaur. Ecco orario, precedenti tra i due e dove vedere . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Cobolli-Djokovic oggi a Wimbledon 2025: orario, precedenti e dove vederla

In questa notizia si parla di: cobolli - djokovic - wimbledon - orario

Sara Errani si ritira dal singolare a Roland Garros; Cobolli e Djokovic trionfano nel circuito ATP - Sara Errani si è ufficialmente ritirata dal singolare a Roland Garros, concludendo una straordinaria carriera.

Wimbledon - Ecco l'orario ufficiale del match tra Jannik Sinner e Ben Shelton. Il numero uno del mondo non giocherà sul Centre Court: il programma di mercoledì 9 luglio con la sfida Djokovic-Cobolli https://tennisworlditalia.com/tennis/news/Wimbledon/10082 Vai su X

Novak Djokovic approda ai quarti di Wimbledon dopo una dura battaglia contro De Miñaur. Il serbo elogia Cobolli e avverte: “Non sono il favorito, ma ho fiducia”. ? https://buff.ly/R6WAP8w Vai su Facebook

