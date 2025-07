Unieuro rilancia Con i francesi è pronta a investire 250 milioni per i prossimi 5 anni

Unieuro si prepara a una grande svolta: con il supporto dei francesi di Carrefour, investirà 250 milioni di euro nei prossimi cinque anni per consolidare la sua leadership in Italia. La presentazione del nuovo Piano strategico 2025-2030, avvenuta a Milano durante l’evento ‘Passion’, segna un passo decisivo verso un futuro di crescita e innovazione. Occhi puntati sui primi passi di questa ambiziosa rivoluzione digitale ed economica.

Unieuro, leader nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia, ha presentato il nuovo Piano strategico che dal 2025 andrà fino al 2030: l’appuntamento era a Milano, in occasione di ‘Passion’, un evento che ha coinvolto tutti i principali partner commerciali e di servizio e i dipendenti. Occhi puntati sui primi passi del nuovo corso, visto che meno di un anno fa il colosso dell’elettronica con sede a Forlì è stato acquisito dal gruppo francese Fnac Darty (rappresenta oggi il 25% del fatturato totale). Erano presenti infatti l’amministratore delegato della proprietà, Enrique Martinez, insieme a Bruna Olivieri, manager per l’Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it