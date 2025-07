La classe della ripartenza Effetto Covid archiviato Studenti più sicuri E le lodi sono diffuse

La classe della ripartenza, quella che ha vissuto l’effetto Covid in modo più diretto, si sta distinguendo per sicurezza e resilienza. Gli studenti, più “robusti” e motivati, hanno superato le sfide della Dad e riscoperto il valore della scuola in presenza. La maturità 2025 testimonia questa rinascita educativa: la classe...

"L’effetto Covid sembra ormai finito: agli esami abbiamo visto studenti più “robusti“ rispetto agli anni passati". Giovanna Mezzatesta, preside del liceo scientifico Bottoni, archivia così la maturità del 2025. Si sono messi alla prova gli studenti che avevano chiuso le medie in Dad ma che - ad eccezione del primo anno, ancora un po’ a singhiozzo - hanno potuto riafferrare il valore della scuola in presenza, fino alla fine. Si diploma "la classe del boom": ai nastri di partenza erano 24.949 i candidati milanesi, 150 in più rispetto allo scorso anno. Al classico Berchet sono 157 gli studenti, tutti freschi di diploma. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La classe della ripartenza. Effetto Covid archiviato. Studenti più sicuri. E le lodi sono diffuse

Scuola e benessere psicologico, il ruolo chiave degli insegnanti nella lotta alla solitudine giovanile: promuovere relazioni positive e resilienza in classe può ridurre ansia e depressione tra gli studenti - In un’epoca in cui la solitudine giovanile si fa sempre più palpabile, il ruolo degli insegnanti diventa fondamentale nel promuovere benessere e resilienza tra gli studenti.

