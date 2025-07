Tensione tra alleati | Tajani sfida la Lega su ius Italiae fisco e regionali in Veneto

In un clima di crescente tensione tra alleati, Forza Italia e Lega si confrontano su molteplici fronti, dalla politica interna a quella estera. Antonio Tajani alza il tiro, sfidando la Lega su temi caldi come ius Italiae, fisco e regionali in Veneto, ribadendo con fermezza che le decisioni non devono essere lottizzate ma orientate al bene del Paese. La sfida è aperta: fino a dove arriveranno le divergenze tra i due schieramenti?

Dallo ius scholae alla flat tax, dal candidato in Veneto fino al voto di sfiducia a Ursula von der Leyen. Si moltiplicano i fronti di scontro tra Forza Italia e Lega, disallineate tanto in politica estera quanto in politica interna. Antonio Tajani, mentre la Lega spinge per trovare la quadra sul successore di Luca Zaia, rilancia: «Non si tratta di lottizzare, non vogliamo imporre a nessuno il nostro.

