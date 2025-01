Velvetgossip.it - Selvaggia Lucarelli commenta il caso Fedez-Ferragni: Una pianta infestante ha soffocato tutti

Leggi su Velvetgossip.it

La recente dichiarazione disulha suscitato un acceso dibattito nei social e nei media. La blogger etrice ha deciso di rompere il silenzio attraverso un post sul suo canale a pagamento, chiarendo che il vero focus del suo intervento non è il gossip, ma la figura di Fabrizio Corona. Con una metafora audace,ha descritto Corona come “unache ha”, sottolineando l’impatto negativo che ha avuto sul panorama mediatico.L’esperienza personale diha iniziato il suo intervento condividendo un’esperienza personale. Qualche sera fa, ha aperto i messaggi privati su Instagram e ha trovato insulti e commenti denigratori, come “cicciona” e “ti ha asfaltata”. Questa realtà, che conosce bene, l’ha spinta a riflettere sull’influenza di Corona e sull’atteggiamento del pubblico nei confronti del gossip.