361magazine.com - Il sindacato Usigrai si schiera contro Bruno Vespa

Leggi su 361magazine.com

Cosa è successo?Non è passato inosservato l’intervento alquanto alternato dinel suo “Cinque Minuti”.In chiusura di trasmissione: “Tutti sanno, di tutti i partiti, che in ogni Stato si fanno delle cose sporchissime, anche trattando con i torturatori per la sicurezza nazionale. Questo avviene in tutti gli stati del mondo. Adesso Stefano De Martino ed Affari Tuoi”.Non si è fatta attendere la reazione diche ha diffuso un comunicato molto chiaro nei confronti del conduttore e giornalista.“L’arringa disugli ‘Stati che fanno cose sporchissime’ per la sicurezza nazionale non può essere il tratto che identifica l’approfondimento giornalistico di Rai1. Cosi non è informazione ma propaganda che sa di regime”.Il riferimento diera all’operato del governo Meloni sul caso del carceriere libico Nijeem Osama Almasri.