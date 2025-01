Metropolitanmagazine.it - Toni Ruiz non sarà solo CEO di Mango ma anche presidente: l’annuncio

Dopo la tragica morte del fondatore e proprietario Isak Andic, deceduto in un incidente in montagna lo scorso dicembre,acquisirà nonil titolo di CEO, maquello di. Inoltre, il Cda hanominato Jonathan Andic vicedi Punta Fa sl. La nomina del manager, che negli ultimi anni ha portato il brand a risultati straordinari, è stata approvata all’unanimità dalla società madre Punta Fa sl lo scorso 23 gennaio., il CEOLo stesso, non appena saputo della nomina, ha ringraziato l’azienda. “Sono profondamente grato alla famiglia Andic, al consiglio di amministrazione e all’intero team diper la fiducia che mi hanno dato nel continuare a guidare questo progetto entusiasmante. Oggiè più forte che mai.